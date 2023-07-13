13 Temmuz 2023, Perşembe
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Başkan Erdoğan – Devlet Bahçeli görüşmesi saat 14’te! İşte masadaki konular
Son dakika haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Külliye’de kabul edilecek. A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı. Akkuş, “Son görüşme 21 Haziran’da Bahçeli’nin konutunda gerçekleşmişti. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO’da yaptığı arka arkaya görüşmelerden sonra böylesi bir görüşmenin olması Ankara kulisleri tarafından bekleniyordu. Herkesin şu anda merak ettiği soru şu olacak. Emekli maaşlarına seyyanen bir zam söz konusu olacak mı? Çünkü MHP lideri Bahçeli Grup Toplantısı’nda memurların zam oranındaki seyyanen zam oranının emekli maaşlarına da uygulanması yönünde bir talepleri olduğunu dile getirmişti. Meclis’te de görüşülüyor bugün. Bu görüşmenin oluyor olması da elbette ki gündeme emekli maaşlarına yapılabilecek olası bir zammı da getirebileceğini söylemek mümkün.” dedi.