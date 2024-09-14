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Başkan Erdoğan Denis Becirovic ile bir araya geldi!

Başkan Erdoğan Denis Becirovic ile bir araya geldi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.09.2024 15:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile bir araya geldi.
Başkan Erdoğan Denis Becirovic ile bir araya geldi!
Başkan Erdoğan Denis Becirovic ile bir araya geldi!
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