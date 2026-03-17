Başkan Erdoğan: Değerlerimize sahip çıkacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ahlatlıbel'de Selçuklu, Osmanlı ve modern mimarinin izlerini taşıyan Hacı İbrahim Demir Camii’nin açılışını gerçekleştirdi. Ramazan ayının manevi ikliminde düzenlenen törende önemli mesajlar veren Erdoğan, camilerin sadece ibadet yeri değil; aynı zamanda ticaretin, kültürün ve eğitimin de merkezi olduğunu vurguladı. 5 bin kişilik kapasitesi ve sosyal donatılarıyla hizmet verecek olan bu eşsiz eser, Başkent Ankara’nın siluetine vurulan yeni bir manevi mühür olarak kayıtlara geçti.