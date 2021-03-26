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Başkan Erdoğan davet etti! Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi Türkiye’ye geliyor

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Giriş: 26.03.2021 00:19
Güncelleme:26.03.2021 00:30
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El Menfi ile Konsey üyesi Abdullah Hüseyin El Lafi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere bugün Türkiye’ye geliyor.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El Menfi ile Konsey üyesi Abdullah Hüseyin El Lafi, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere Türkiye'ye geliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Libya Başkanlık Konseyi'nin göreve başlamasının ardından Türkiye'ye düzenleyecekleri bu ilk ziyarette, Türkiye-Libya arasındaki köklü ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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