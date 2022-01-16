Başkan Erdoğan "Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi"de konuştu: Alçak oyunları bozacak güçteyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde "Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi"ne katıldı. Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu. Demokrat Parti ve Menderes dönemi, Türkiye'nin demokrasi mücadelesinin en önemli kilometre taşlarından biri olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "27 Mayıs, ülkemizi bitip tükenmek bilmeyen darbeler, cuntalar, vesayet rezilliğinin içine sokan habis hastalığın ilk atağıdır. Alçak oyunları bozacak güçteyiz" dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li milletvekili Semra Güzel hakkında ise "Adımlarımızı attık, onunla birlikte 14 kişi daha var. Bu parlamento ve bu milletin paraları onların cebine girmemeli." dedi. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

SON DAKİKA HABERLERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde "Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi"ne katıldı. Başkan Erdoğan, açılışını yaptığı müzede gençlerle bir araya gelip sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"ALÇAK OYUNLARI BOZACAK GÜÇTEYİZ"

"Alçak oyunları bozacak güçteyiz. Demokrat Parti ve Menderes dönemi, Türkiye'nin demokrasi mücadelesinin en önemli kilometre taşlarından biridir. 27 Mayıs, ülkemizi bitip tükenmek bilmeyen darbeler, cuntalar, vesayet rezilliğinin içine sokan habis hastalığın ilk atağıdır."

"CHP FİİLEN FAŞİZMİN KIYISIDAN BİR PARTİ HALİNE GELDİ"

Bu müze rahmetli Menderes'in Yassıada'dayken mahpustayken hasretle yad ettiği yerde kurulmuştur. Cumhuriyet kurulduktan sonra yeni devletimizi inşa ederken pek çok zorlukla karşılaştığımız bir gerçektir. Gazi Mustafa Kemal sonrası dönemde CHP sadece zihniyet olarak değil, fiilende faşizmin kıyılarında dolaşan bir parti haline gelmiştir. Demokrat Parti ve Menderes dönemi Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinin en önemli taşlarından birisidir. Darbe döneminde yaşananlar ilk gününden idam gününe kadar tüm aşamalarıyla milletimizin gönlünde onarılamaz yaralar açmıştır. O dönem Menderes'e yeteri kadar sahip çıkılamadı.

HDP'Lİ VEKİLİN TERÖRİSTLE FOTOĞRAFI

Dokunulmazlıklarının kaldırılması için adım atıldı. Adımlarımızı attık, onunla birlikte 14 kişi daha var. Bu parlamento ve bu milletin paraları onların cebine girmemeli.