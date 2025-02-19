19 Şubat 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan CHP'ye eleştiri: Gelen gideni arattı
Başkan Erdoğan CHP’ye eleştiri: Gelen gideni arattı

Başkan Erdoğan CHP'ye eleştiri: Gelen gideni arattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.02.2025 13:22
Güncelleme:19.02.2025 13:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında CHP’ye yönelik eleştirilerde bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partinin liderlik görevini hakkıyla yerine getiremediğini belirren Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde CHP'li Özgür Özel’in okuyamadığı şiir nedeniyle tüm Türkiye'ye rezil olduğunu söyledi. Ayrıca CHP’deki şaibeli kurultaya da değinen Erdoğan konunun şu an yargıda olduğunu ve kendilerini bu meseleye dahil etmeye kalkmamaları gerektiğini vurguladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan CHP’ye eleştiri: Gelen gideni arattı
CHP’ye eleştiri: Gelen gideni arattı
CHP'ye eleştiri: Gelen gideni arattı
TÜSİAD haddini bilmeyi öğreneceksin
"TÜSİAD haddini bilmeyi öğreneceksin"
Erdoğan: İddiaların yenilir yutulur yanı yok
Erdoğan: İddiaların yenilir yutulur yanı yok
Erdoğan: Özel oturduğu koltuğun hakkını veremedi
Erdoğan: Özel oturduğu koltuğun hakkını veremedi
Erdoğan: Muhalefetin dünyadan haberi yok
Erdoğan: Muhalefetin dünyadan haberi yok
Kritik zirveden çıkan mesaj ne?
Kritik zirveden çıkan mesaj ne?
Fotoğrafın dünyaya verdiği mesaj
Fotoğrafın dünyaya verdiği mesaj
CHP kurultayı iptal edilir mi?
CHP kurultayı iptal edilir mi?
Ankara Büyükşehir’e 2 ihlalle ilgili 5 milyon 130 bin TL çevre cezası
Ankara Büyükşehir’e 2 ihlalle ilgili 5 milyon 130 bin TL çevre cezası
Bahçeli’nin sağlık durumu nasıl?
Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl?
Halk TV iddianamesi kabul edildi!
Halk TV iddianamesi kabul edildi!
Dijitalleşen medya gücü
Dijitalleşen medya gücü
Daha Fazla Video Göster