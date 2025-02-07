Başkan Erdoğan: CHP’den hizmet eden siyasetçi çıkmaz!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli mesajlar verdi. Deprem bölgesine seçim dönemi boyunca vaatler verip sonrasında ortadan kaybolanları sert bir dille eleştiren Erdoğan, “Hiç mi vicdan azabı duymuyorsunuz? Hani bedava ev yapıyordunuz, hani her şeyi ücretsiz sağlıyordunuz? Neden sözlerinizin arkasında durmadınız?” ifadelerini kullandı. Muhalefetin, depremzedelere oy tercihleri üzerinden hakaret ettiğini belirten Erdoğan, "Bizi eleştirmek yerine kendi belediyeleriniz eliyle konut yapsaydınız ya! Sizi engelleyen mi oldu?” diyerek tepki gösterdi. Türkiye’nin deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmaların dünyada hayranlık uyandırdığını vurgulayan Başkan Erdoğan, ana muhalefetin ise polemik ve karalama siyaseti yaptığını söyledi.

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