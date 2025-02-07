07 Şubat 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan: CHP'den hizmet eden siyasetçi çıkmaz!
Başkan Erdoğan: CHP’den hizmet eden siyasetçi çıkmaz!

Başkan Erdoğan: CHP'den hizmet eden siyasetçi çıkmaz!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.02.2025 18:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli mesajlar verdi. Deprem bölgesine seçim dönemi boyunca vaatler verip sonrasında ortadan kaybolanları sert bir dille eleştiren Erdoğan, “Hiç mi vicdan azabı duymuyorsunuz? Hani bedava ev yapıyordunuz, hani her şeyi ücretsiz sağlıyordunuz? Neden sözlerinizin arkasında durmadınız?” ifadelerini kullandı. Muhalefetin, depremzedelere oy tercihleri üzerinden hakaret ettiğini belirten Erdoğan, "Bizi eleştirmek yerine kendi belediyeleriniz eliyle konut yapsaydınız ya! Sizi engelleyen mi oldu?” diyerek tepki gösterdi. Türkiye’nin deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmaların dünyada hayranlık uyandırdığını vurgulayan Başkan Erdoğan, ana muhalefetin ise polemik ve karalama siyaseti yaptığını söyledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan: CHP’den hizmet eden siyasetçi çıkmaz!
Başkan Erdoğan: CHP’den hizmet eden siyasetçi çıkmaz!
Başkan Erdoğan: CHP'den hizmet eden siyasetçi çıkmaz!
Erdoğan: Ey Ekrem Efendi! Bizim icraatlarımıza senin hayallerin ulaşamaz!
Erdoğan: Ey Ekrem Efendi! Bizim icraatlarımıza senin hayallerin ulaşamaz!
Başkan Erdoğan’dan 2028 mesajı!
Başkan Erdoğan'dan 2028 mesajı!
AK Parti’de kongre heyecanı!
AK Parti'de kongre heyecanı!
Gazze halkını tehcir etmek istiyor?
Gazze halkını tehcir etmek istiyor?
Hasarlı stadyum tehlike saçıyor!
Hasarlı stadyum tehlike saçıyor!
Nasrallah suikastından yeni görüntü!
Nasrallah suikastından yeni görüntü!
Çığ anında neler yapılmalı?
Çığ anında neler yapılmalı?
Muhalefette 30 milyonluk borç iddiası!
Muhalefette 30 milyonluk borç iddiası!
CHP’de şaibeli kurultay tartışması!
CHP’de şaibeli kurultay tartışması!
İstanbul’un tek çaresi kentsel dönüşüm!
İstanbul’un tek çaresi kentsel dönüşüm!
İstanbul’un gece çalışanları!
İstanbul’un gece çalışanları!
Daha Fazla Video Göster