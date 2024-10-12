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Başkan Erdoğan: Cezasızlık algısına izin vermeyiz

Başkan Erdoğan: Cezasızlık algısına izin vermeyiz

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.10.2024 13:57
Güncelleme:12.10.2024 13:57
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Balkanlara yaptığı ziyaretlerin ardından dönüş yolculuğunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan son dönemde ülke genelinde artan şiddet olaylarına yönelik değerlendirmelerde bulunurken toplumun huzurunu bozanların cezasını çekeceğini vurguladı. Cezasızlık algısına müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Erdoğan yeni düzenlemelerin yapılacağını belirtirken "Suç işleyen cezaevine mutlaka gireceğini bilecek." ifadelerini kullandı. Suç tiplerine göre daha net cezaların uygulanacağı söyleyen Erdoğan ceza infaz sisteminde değişim olacağını yineledi. İşte detaylar...
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