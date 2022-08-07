07 Ağustos 2022, Pazar
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Başkan Erdoğan Cemevi ziyaret edecek
Cemevlerine yönelik provokasyonun ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Cemevi ziyaretinde bulunacak. Erdoğan, muharrem iftarında Alevi Dedeleri ve akademisyenlerle bir araya gelecek.