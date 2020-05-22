Başkan Erdoğan canlı yayında duyurdu: 27 Mayıs'ta Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışını yapacağız |Video

Son dakika haberi; AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesinde video konferans yöntemiyle il başkanlarına hitap eden Başkan Erdoğan, 27 Mayıs'ta Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışının yapılacağını açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesinde video konferans yöntemiyle il başkanlarına hitap etti.



27 MAYIS'TA AÇILIYOR

Başkan Erdoğan, "İnşallah bu yılın 27 Mayıs'ı farklı olacak. 27 Mayıs'ta Demokrasi ve Özgürlükler Adasının açılışı yapılacak. Orayı çok farklı bir konuma taşıdık. Adını artık Yassı Ada olarak değil, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak anacağız. Pazar günü erişeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Koronavirüsten ölenlere rahmet, hastalarımıza şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.