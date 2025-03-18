18 Mart 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan: Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatıyor
Başkan Erdoğan: Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatıyor

Başkan Erdoğan: Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.03.2025 11:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Çanakkale'de yazılan destandan alınacak derslerin Türkiye Yüzyılı'nın inşasında ilham kaynağı olacağını vurguladı, "Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatmayı sürdürecektir." ifadesini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan: Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatıyor
Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatıyor
"Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatıyor"
Gazze’de ABD onaylı İsrail katliamı
Gazze’de ABD onaylı İsrail katliamı
Gazze’nin kurtuluşu Birleşmiş Vicdanlardır
"Gazze'nin kurtuluşu Birleşmiş Vicdanlardır"
Trump’ın Gazze planı mı başladı?
Trump’ın “Gazze planı” mı başladı?
18 Mart Çanakkale Zaferi
18 Mart Çanakkale Zaferi
İsrail’in Gazze katliamı! ABD: Bilgimiz var
İsrail'in Gazze katliamı! ABD: Bilgimiz var
Katil İsrail’e sert tepki: İstediğini yaptıran bir fare!
Katil İsrail'e sert tepki: İstediğini yaptıran bir fare!
Katil İsrail’in sivillere bomba yağdırdığı anlar
Katil İsrail’in sivillere bomba yağdırdığı anlar
Başkan Erdoğan: Musibetin çözümü için ciddi bir adım attık
Başkan Erdoğan: Musibetin çözümü için ciddi bir adım attık
Silah bırakma süreci hemen başlamalı
"Silah bırakma süreci hemen başlamalı"
DEM heyetinden AK Parti’ye ziyaret
DEM heyetinden AK Parti'ye ziyaret
BankPozitif’in yönetimi TMSF’ye devredildi
BankPozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
Daha Fazla Video Göster