18 Mart 2025, Salı
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Başkan Erdoğan: Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Çanakkale'de yazılan destandan alınacak derslerin Türkiye Yüzyılı'nın inşasında ilham kaynağı olacağını vurguladı, "Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatmayı sürdürecektir." ifadesini kullandı.