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Başkan Erdoğan çalışmalarını yürüttüğü Vahdettin Köşkü'nden Kısıklı'daki kontuna geçti

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Giriş: 20.03.2021 00:23
Güncelleme:20.03.2021 00:26
Başkan Erdoğan, Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti. Gün boyu burada çalışmalarını yürüten Başkan Erdoğan, saat 23.30'da Vahdettin Köşkü'nden ayrılarak Kısıklı'daki kontuna gitti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Gün boyu burada çalışmalarını yürüten Başkan Erdoğan, saat 23.30'da Vahdettin Köşkü'nden ayrılarak Kısıklı'daki kontuna gitti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile üçlü bir video konferans görüşmesi gerçekleştirmişti.

Başkan Erdoğandan AB ile kritik görüşme! BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AB İLE KRİTİK GÖRÜŞME!

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