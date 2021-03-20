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Başkan Erdoğan çalışmalarını yürüttüğü Vahdettin Köşkü'nden Kısıklı'daki kontuna geçti
Başkan Erdoğan, Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti. Gün boyu burada çalışmalarını yürüten Başkan Erdoğan, saat 23.30'da Vahdettin Köşkü'nden ayrılarak Kısıklı'daki kontuna gitti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile üçlü bir video konferans görüşmesi gerçekleştirmişti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Gün boyu burada çalışmalarını yürüten Başkan Erdoğan, saat 23.30'da Vahdettin Köşkü'nden ayrılarak Kısıklı'daki kontuna gitti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile üçlü bir video konferans görüşmesi gerçekleştirmişti.