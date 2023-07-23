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Başkan Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor

A Haber
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Giriş: 23.07.2023 13:45
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Peki programında neler var? A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı.
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