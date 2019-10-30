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30.10.2019
Başkan Erdoğan: Bunlar asker selamından korkacak kadar zavallılar
Partisinin grup toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, Barış Pınarı harekatına destek için asker selamı veren milli sporculara soruşturma açılmasına sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Bunlar sporcularımızın selamından korkacak kadar zavallılar. Bunları durumu bu tablo bu... Onun için biz durmadan, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz selamımıza da ara vermeyeceğiz. Selam tüm Mehmetçiğimize diyecek yola devam edeceğiz." dedi.
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