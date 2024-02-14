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Başkan Erdoğan bugün Mısır'da olacak

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Giriş: 14.02.2024 10:43
Başkan Erdoğan, BAE temaslarını tamamladı. Erdoğan ilerleyen saatlerde Mısır'a gidecek Dubai'den A Haber muhabiri Esra Akyürek detayları aktardı.
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