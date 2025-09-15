Başkan Erdoğan bugün Katar’a gidecek! Katil İsrail’e diplomatik kıskaç

Gazze'deki soykırımını Batı Şeria'daki işgalini günden güne arttıran İsrail, geçtiğimiz hafta Katar'ı hedef almış; ateşkes görüşmeleri için Doha'da bulunan hamas heyetinin kaldığı binayı vurmuştu. Tüm dünyadan tepki çeken saldırının ardından, Katar'a en büyük destek Türkiye'den geldi. Başkan Erdoğan da Katar'a gidiyor. Erdoğan, Arap Birliği'nin acil kodlu zirvesine katılacak. Ardından da Birleşmiş Milletler toplantılarına katılmak için Amerika'ya gidecek.

