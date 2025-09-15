15 Eylül 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan bugün Katar’a gidecek! Katil İsrail’e diplomatik kıskaç
Başkan Erdoğan bugün Katar’a gidecek! Katil İsrail’e diplomatik kıskaç

Başkan Erdoğan bugün Katar’a gidecek! Katil İsrail’e diplomatik kıskaç

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.09.2025 08:56
Gazze'deki soykırımını Batı Şeria'daki işgalini günden güne arttıran İsrail, geçtiğimiz hafta Katar'ı hedef almış; ateşkes görüşmeleri için Doha'da bulunan hamas heyetinin kaldığı binayı vurmuştu. Tüm dünyadan tepki çeken saldırının ardından, Katar'a en büyük destek Türkiye'den geldi. Başkan Erdoğan da Katar'a gidiyor. Erdoğan, Arap Birliği'nin acil kodlu zirvesine katılacak. Ardından da Birleşmiş Milletler toplantılarına katılmak için Amerika'ya gidecek.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan bugün Katar’a gidecek! Katil İsrail’e diplomatik kıskaç
Başkan Erdoğan bugün Katar’a gidecek
Başkan Erdoğan bugün Katar’a gidecek
Kılıçdaroğlu dönecek mi?
Kılıçdaroğlu dönecek mi?
Şaibeli kurultay davası öncesi A Haber ekipleri CHP Genel Merkezi önünde
Şaibeli kurultay davası öncesi A Haber ekipleri CHP Genel Merkezi önünde
A Haber Katar’da!
A Haber Katar'da!
A Haber’de çarpıcı analiz: İmamoğlu’nun gölgesinde vesayet isteği! .
A Haber’de çarpıcı analiz: İmamoğlu'nun gölgesinde vesayet isteği! .
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Demiryolu hattı yarın hizmete açılıyor
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Demiryolu hattı yarın hizmete açılıyor
ABD’de iç savaş kapıda mı?
ABD’de iç savaş kapıda mı?
CHP Esenyurt İlçe Kongresinde kavga
CHP Esenyurt İlçe Kongresinde kavga
Hakkımı hepsine haram ediyorum
"Hakkımı hepsine haram ediyorum"
Halef-selef gerilimi tırmanıyor!
Halef-selef gerilimi tırmanıyor!
Başkan Erdoğan Katar’a gidiyor
Başkan Erdoğan Katar'a gidiyor
MHP’de iki isim için kesin ihraç istemi
MHP’de iki isim için kesin ihraç istemi
Daha Fazla Video Göster