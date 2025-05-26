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Başkan Erdoğan: Bugün git yarın gel diyenlerden çok çektik

Başkan Erdoğan: Bugün git yarın gel diyenlerden çok çektik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.05.2025 15:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Bizler bürokratik oligarşiden, bugün git yarın gel diyenlerden çok çektik. burnundan kıl aldırmayan kibir abideleri yıllarca milletimize kan kusturdu. FETÖ gibi terör örgütlerinin milletimizin geleceğine kastettiği günleri yaşadık. Bunların üstesinden alnımızın akıyla gelmeyi başardık.” dedi.
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Başkan Erdoğan: Bugün git yarın gel diyenlerden çok çektik
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