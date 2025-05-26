26 Mayıs 2025, Pazartesi
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Başkan Erdoğan: Bugün git yarın gel diyenlerden çok çektik
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Bizler bürokratik oligarşiden, bugün git yarın gel diyenlerden çok çektik. burnundan kıl aldırmayan kibir abideleri yıllarca milletimize kan kusturdu. FETÖ gibi terör örgütlerinin milletimizin geleceğine kastettiği günleri yaşadık. Bunların üstesinden alnımızın akıyla gelmeyi başardık.” dedi.