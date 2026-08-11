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İşgalci İsrail'in kirli 'Aksa' planı deşifre oldu! Mescid-i Aksa tamamen işgal mi edilecek?

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa üzerinde kirli bir oyun yürüten işgalci İsrail, 1967’den bu yana süregelen statükoyu hiçe sayarak kutsal mekanı tamamen ele geçirmeyi hedefliyor. Ürdün’ün yaptığı kritik ‘kırmızı alarm’ uyarısının ardından A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali; siyonist yönetimin Kudüs'te Aksa’yı yıkarak yerine sözde Süleyman Mabedi’ni inşa etme girişimlerini, yürüttüğü gizli kazı çalışmalarını ve bölgeyi topyekun bir savaşa sürükleyebilecek tehlikeli adımlarını A Haber canlı yayınında tüm detaylarıyla deşifre etti.

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