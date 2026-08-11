Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaza, Karatepe mevkisindeki çevre yolunda meydana geldi. Yapım çalışmaları nedeniyle ulaşımın bölünmüş yolun bir bölümünden sağlandığı güzergahta, İsmail Erdoğdu'nun (71) kullandığı 59 AKF 050 plakalı otomobil, karşı yönden gelen U.K. yönetimindeki 34 ZOS 79 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın ardından Erdoğdu'nun kullandığı otomobil alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü.
Otomobilde sıkışan Erdoğdu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer otomobilin sürücüsü U.K. ile araçta bulunan D.T.K. (4) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Erdoğdu'nun cenazesi ise Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.