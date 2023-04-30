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Başkan Erdoğan: Bu milletin elinden TEKNOFEST''i, Kızılelma'yı alamazsınız

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.04.2023 17:36
Başkan Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerine doğru en büyük mitinglerinden birini bugün Ankara'da gerçekleştiriyor. Erdoğan, yüz binlerin geldiği mitinge katılım sağladı. Başkan Erdoğan meydanı hınca hınç dolduran kalabalığa hitap ediyor. Erdoğan, Şimdi tutturmuş Atatürk Havalimanı'nı ABD'li bir şirkete vereceklermiş. Onlarla görüştüm, onlar bana geldiler ABD'ye gittiğimde. Yatırımcılar için kapılarımız açık. O gün bugündür hala gelecekler. Şimdi takmış Teknofest'e onunla ilgili konuşuyor. Bu ülkenin evlatlarına hiçbir şey yapamazsınız. Bu milletin elinden TEKNOFEST''i, Kızılelma'yı alamazsınız.
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