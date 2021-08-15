Başkan Erdoğan Bozkurt'taki selde oğlu vefat eden baba Cemal Akın ile telefonla görüştü

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde bir oğlunu kaybeden Cemal Akın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun taziyesi esnasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştü. Başkan Erdoğan, acılı babaya başsağlığı diledi. Ayrıca sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Bakan Soylu, "Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden hemşehrimiz Harun Akın'ın taziyesindeyiz. Rabbim, ailesine sabr-ı cemil ihsan eylesin. Makamı âlî olsun inşallah" ifadelerine yer verdi. İşte haberin detayları ve görüşmeden fotoğraflar...

Kastamonu'nun birçok ilçesi sel felaketinden etkilendi. En çok etkilenen ilçe ise adeta sular altında kalan Bozkurt oldu.

İlçede yer alan Ezine Çayı'nın taşması sonucu birçok bina ve işyeri sular altında kalırken, birçok vatandaş da hayatını kaybetti.

Sel felaketinde hayatını kaybedenlerden biri de 48 yaşındaki Harun Akın'dı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Bu esnada baba Cemal Akın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini dile getirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN ACISINI PAYLAŞTI

Bakan Soylu, babanın bu isteği üzerine Başkan Erdoğan'ı aradı ve görüşme sağlandı.

Başkan Erdoğan acılı babaya başsağlığı diledi.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Bakan Soylu, "Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden hemşehrimiz Harun Akın'ın taziyesindeyiz. Rabbim, ailesine sabr-ı cemil ihsan eylesin. Makamı âlî olsun inşallah" ifadelerine yer verdi.

BAKAN SOYLU'DAN TALİMAT

Ayrıca acılı annenin de kimsesinin olmadığını ve polis olan oğlunun yanında olmasını istediğini söylemesi üzerine Bakan Soylu, talimat verdi.

Bakan Soylu'nun talimatı üzerine acılı ailenin polis olan oğullarının 1 ay geçici görevlendirme ile Bozkurt ilçesine gelmesine karar verildi.

BAKAN SOYLU'NUN ZİYARETİNDEN FOTOĞRAFLAR







