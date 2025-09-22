22 Eylül 2025, Pazartesi

Başkan Erdoğan BM toplantılarında Filistin'in sesi oldu
Başkan Erdoğan BM toplantılarında Filistin’in sesi oldu

Başkan Erdoğan BM toplantılarında Filistin’in sesi oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2025 09:34
Başkan Erdoğan, BM toplantılarında Filistin'in sesi oldu. Erdoğan, bugüne kadar BM'de yaptığı konuşmalarda uluslararası toplumu İsrail'in saldırı ve ihlallerine karşı ortak tavır almaya çağırdı. Erdoğan önceki bm genel kurul konuşmalarında olduğu gibi bu yıl da dünyanın dikkatini İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma çekecek.
