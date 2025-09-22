Başkan Erdoğan, BM toplantılarında Filistin'in sesi oldu. Erdoğan, bugüne kadar BM'de yaptığı konuşmalarda uluslararası toplumu İsrail'in saldırı ve ihlallerine karşı ortak tavır almaya çağırdı. Erdoğan önceki bm genel kurul konuşmalarında olduğu gibi bu yıl da dünyanın dikkatini İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma çekecek.

