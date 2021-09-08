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Başkan Erdoğan BM Mülteciler Yüksek Komiseri'ni da kabul edecek

A Haber
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Giriş: 08.09.2021 14:09
Afganistan'dan göçün gündemde olduğu şu günlerde Ankara'nın önemli bir konuğu var. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi temaslarda bulunuyor. Grandi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilecek. Gelişmeleri A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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