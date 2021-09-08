08 Eylül 2021, Çarşamba
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Başkan Erdoğan BM Mülteciler Yüksek Komiseri'ni da kabul edecek
Afganistan'dan göçün gündemde olduğu şu günlerde Ankara'nın önemli bir konuğu var. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi temaslarda bulunuyor. Grandi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilecek. Gelişmeleri A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.