11 Ocak 2025, Cumartesi
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Başkan Erdoğan: Birliğimiz yılanlara yedirmeyeceğiz
Diyarbakır’da kardeşlik mesajı veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sinsi niyetleri gayet biliyoruz. Emperyalist oyunun son halkasını da bozacağız. Küçük çıkarlar uğruna ihanet edenler kaybedecek. İhanet projelerinin sonu hüsran olacak. Birliğimiz yılanlara yedirmeyeceğiz. Birliğimizi kimseye yedirmeyiz.” ifadelerini kullandı.