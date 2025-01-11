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Başkan Erdoğan: Birliğimiz yılanlara yedirmeyeceğiz

Başkan Erdoğan: Birliğimiz yılanlara yedirmeyeceğiz

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.01.2025 15:35
Diyarbakır’da kardeşlik mesajı veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sinsi niyetleri gayet biliyoruz. Emperyalist oyunun son halkasını da bozacağız. Küçük çıkarlar uğruna ihanet edenler kaybedecek. İhanet projelerinin sonu hüsran olacak. Birliğimiz yılanlara yedirmeyeceğiz. Birliğimizi kimseye yedirmeyiz.” ifadelerini kullandı.
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Başkan Erdoğan: Birliğimiz yılanlara yedirmeyeceğiz
Birliğimiz yılanlara yedirmeyeceğiz
"Birliğimiz yılanlara yedirmeyeceğiz"
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