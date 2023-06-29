29 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan bayram namazını Muğla'da kıldı

Başkan Erdoğan bayram namazını Muğla'da kıldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.06.2023 09:28
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Marmaris ilçesi Okluk Konukevi'nde partililerle kılarken, bayram namazı çıkışı partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan bayram namazını Muğla’da kıldı
Başkan Erdoğan bayram namazını Muğla'da kıldı
Kahramanmaraş’ta korkutan deprem
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Siyasete bayram molası!
Siyasete bayram molası!
Nerede o eski bayramlar?
Nerede o eski bayramlar?
Bayramda Devlet deprem bölgesinde
Bayramda "Devlet" deprem bölgesinde
2,5 milyon Müslüman hacı oldu!
2,5 milyon Müslüman hacı oldu!
Portakal’dan Kılıçdaroğlu’na yaylım ateşi
Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi
Skandalların adamı: ABD Başkanı Joe Biden!
Skandalların adamı: ABD Başkanı Joe Biden!
Öyle şey kurban olmaz
"Öyle şey kurban olmaz"
Başkan Erdoğan’dan Somali diplomasisi
Başkan Erdoğan'dan Somali diplomasisi
Ali Yerlikaya, depremzedelerle bayramlaştı
Ali Yerlikaya, depremzedelerle bayramlaştı
Kurban eti nasıl tüketilmeli?
Kurban eti nasıl tüketilmeli?
Daha Fazla Video Göster