Başkan Erdoğan: Bağdadi'nin yakını 13 kişiyi daha yakaladık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: "Bağdadi'nin ablasını, eşini ve oğlunu yakaladık şu anda bizde. En son yakın çevresinden 13 kişiyi daha yakaladık, onlar da şu anda elimizde." ifadelerini kullandı.