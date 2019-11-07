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07.11.2019

Başkan Erdoğan: Bağdadi'nin yakını 13 kişiyi daha yakaladık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: "Bağdadi'nin ablasını, eşini ve oğlunu yakaladık şu anda bizde. En son yakın çevresinden 13 kişiyi daha yakaladık, onlar da şu anda elimizde." ifadelerini kullandı.

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