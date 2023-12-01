01 Aralık 2023, Cuma
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Başkan Erdoğan BAE ziyaretinde kritik görüşmeler olacak! Gündemde hangi başlıklar var? A Haber muhabiri Rüya Akkuş Dubai'den aktardı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TRK" ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geldi. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın makam aracında A Haber izlerken görüntülendi. A Haber muhabiri Rüya Akkuş, Başkan Erdoğan'ın zirve kapsamında görüşeceği liderleri ve kritik BAE ziyaretinde öne çıkan başlıkları Dubai'den canlı yayında aktardı.