8. Etnospor Kültür Festivali İstanbul’da başladı: Atatürk Havalimanı’nda yoğun ilgi

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı’nda kapılarını ziyaretçilerine açtı. Birçok farklı medeniyetin ve geleneksel sporun buluşma noktası olan festivalde, sabahın erken saatlerinden itibaren büyük bir coşku yaşanıyor. Türkiye’den Azerbaycan’a, Özbekistan’dan diğer pek çok Türk devletine kadar geniş bir coğrafyanın temsil edildiği etkinlik, 9 Haziran'a kadar misafirlerini ağırlamaya devam edecek.