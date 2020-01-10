10 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
10.01.2020

Başkan Erdoğan, Azize Acar'ın cenaze törenine katıldı

Başkan Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı. Erdoğan cuma namazı çıkışında, İstanbul Çamlıca Camii'nde merhum Azize Acar isimli bir vatandaşın cenaze namazına katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

"RABB'İM BİRLİĞİMİZİ DAİM EYLESİN"

Başkan Erdoğan, cuma namazını kıldıktan sonra cemaate şöyle seslendi:

"Muhterem kardeşlerim. Cumanız mübarek olsun. Rabb'im birliğimizi daim eylesin. Tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Gazilerimize şifalar nasip eylesin. Değerli kardeşlerim. Birliğimizi beraberliğimizi tekraren daim eylesin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla."

CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Azize Acar'ın cenaze namazına da iştirak etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Erdoğan, Azize Acar'ın cenaze törenine katıldı
Erdoğan, Azize Acar'ın cenaze törenine katıldı
İstanbul'da feci kaza! Vinç üst geçide çarptı
İstanbul'da feci kaza! Vinç üst geçide çarptı
Ekmeğe zam yapılmıştı! Valilik Dur dedi
Ekmeğe zam yapılmıştı! Valilik "Dur" dedi
A Haber İran'da uçağın düştüğü yerde...
A Haber İran'da uçağın düştüğü yerde...
Albayrak'tan Tokat'a teşekkür mesajı
Albayrak'tan Tokat'a teşekkür mesajı
Bakan Albayrak'tan çarpıcı paylaşım!
Bakan Albayrak'tan çarpıcı paylaşım!
Evlat nöbetinden sevindirici haber! Böyle kavuştular...
Evlat nöbetinden sevindirici haber! Böyle kavuştular...
Erdoğan, görme engelli çocukları kabul etti
Erdoğan, görme engelli çocukları kabul etti
İran'dan Ukrayna uçağını İran düşürdü iddiasına yanıt
İran'dan "Ukrayna uçağını İran düşürdü" iddiasına yanıt
14 günde 3 feci gemi kazası! Kanal İstanbul neden gerekli?
14 günde 3 feci gemi kazası! Kanal İstanbul neden gerekli?
İşte gemi kazasından ilk görüntü
İşte gemi kazasından ilk görüntü
Son dakika: Karadeniz'de gemi kazası! Görgü tanığı telsiz konuşmalarını anlattı!
Son dakika: Karadeniz'de gemi kazası! Görgü tanığı telsiz konuşmalarını anlattı!
Daha Fazla Video Göster