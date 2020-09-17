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Başkan Erdoğan: Aziz şehitlerimizin vasiyetini yerine getiriyoruz

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Giriş: 17.09.2020 17:19
Güncelleme:17.09.2020 17:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Türkiye’yi büyüterek, ekonomisini, itibarını, dayanışmasını, kardeşliğini yücelterek aziz şehitlerimizin vasiyetini yerine getiriyoruz." dedi.
Başkan Erdoğan: Aziz şehitlerimizin vasiyetini yerine getiriyoruz
Başkan Erdoğan: Aziz şehitlerimizin vasiyetini yerine getiriyoruz
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