30 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan Ayasofya Camii’ne gitti! İşte o anlar…

Başkan Erdoğan Ayasofya Camii’ne gitti! İşte o anlar…

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.03.2024 20:18
İstanbul’da seçim çalışmalarını tamamlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan akşam namazını Ayasofya Camii’nde kıldı. Vatandaşlar Başkan Erdoğan’a yoğun ilgi gösterdi. İşte o anlar….
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan Ayasofya Camii’ne gitti!
Başkan Erdoğan Ayasofya Camii’ne gitti!
Vatan toprağına adanan binlerce can!
Vatan toprağına adanan binlerce can!
Çocuklarda şaşılık artıyor!
Çocuklarda şaşılık artıyor!
Başkan Erdoğan İsmailağa Cemaati Lideri’ni ziyaret etti!
Başkan Erdoğan İsmailağa Cemaati Lideri'ni ziyaret etti!
DASK yerini ZAS’a bırakıyor!
DASK yerini ZAS’a bırakıyor!
Başkan Erdoğan’ın İstanbul sevgisi!
Başkan Erdoğan’ın İstanbul sevgisi!
İmamoğlu’nun kirli ittifakı deşifre oldu!
İmamoğlu'nun kirli ittifakı deşifre oldu!
Seçimin nabzı Turkuvaz Medya’da
Seçimin nabzı Turkuvaz Medya'da
Ağır hasarlı binalar 4 yıldır yıkılamadı!
Ağır hasarlı binalar 4 yıldır yıkılamadı!
Şehrin kaynaklarını bavul bavul paralarla yağmalıyorlar
"Şehrin kaynaklarını bavul bavul paralarla yağmalıyorlar"
Almanların Türkiye desteğine Rum engeli
Almanların Türkiye desteğine Rum engeli
İstanbul Sevdası için özel şarkı!
"İstanbul Sevdası" için özel şarkı!
Daha Fazla Video Göster