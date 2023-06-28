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Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü

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Giriş: 28.06.2023 15:24
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü. Rusya'da yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede İsveç'in NATO üyeliği konusu da gündeme geldi.
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