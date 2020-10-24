Başkan Erdoğan Aliyev ile görüşmesini anlattı: Topraklarını geri alıyorlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri’de AK Parti’nin 7. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalarda bulunuyor. 'Bu sabah İlham Aliyev gardaşımla görüşmemizi yaptık.' diyen Erdoğan, 'Azeri televizyonunda spiker bayan kardeşimin o gözleri yaşlı olarak ağladığı anları kendisiyle paylaştım... Ve şu anda Azeri kardeşlerimiz işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar. Azmin elinden, imanın elinden hiçbir şey kurtulmaz.' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının o kısmı şöyle:

İlham Aliyev gardaşımla görüşmemizi yaptık. Tabi Azeri televizyonunda spiker bayan kardeşimin o gözleri yaşlı olarak ağladığı anları kendisiyle paylaştım... Ve şu anda Azeri kardeşlerimiz işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar. Azmin elinden, imanın elinden hiçbir şey kurtulmaz. Tevekkül et gerisi Allah kerim.

Gadalarını aldığım kardeşlerimi selamlıyorum.