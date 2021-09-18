Başkan Erdoğan 'Ah Yalan Dünya' adlı şarkıya eşlik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de 81 ilden üniversite kazanan öğrencilerle gerçekleştirilen "Gençlerle Buluşma" programına katıldı. Başkan Erdoğan burada gençlerin söylediği 'Ah Yalan Dünya' şarkısına eşlik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdogan Mersin'de Gençlerle Buluşma programında klarnet virtüözü Serkan Çağrı ve halk müziği sanatçısı Elif Buse Doğan ile Neşet Ertaş'ın "Ah Yalan Dünya" türküsüne eşlik etti.