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Başkan Erdoğan 'Ah Yalan Dünya' adlı şarkıya eşlik etti

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Giriş: 18.09.2021 21:34
Güncelleme:18.09.2021 22:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de 81 ilden üniversite kazanan öğrencilerle gerçekleştirilen "Gençlerle Buluşma" programına katıldı. Başkan Erdoğan burada gençlerin söylediği 'Ah Yalan Dünya' şarkısına eşlik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdogan Mersin'de Gençlerle Buluşma programında klarnet virtüözü Serkan Çağrı ve halk müziği sanatçısı Elif Buse Doğan ile Neşet Ertaş'ın "Ah Yalan Dünya" türküsüne eşlik etti.

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Başkan Erdoğan şarkıya eşlik etti
Başkan Erdoğan şarkıya eşlik etti
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