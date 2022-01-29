29 Ocak 2022, Cumartesi
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Başkan Erdoğan Afet Konutlarını hak sahiplerine teslim etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ağustos 2020 tarihinde Giresun’da meydana gelen sel afeti sonrası Giresun’a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaklaşık 1.5 yıl sonra Giresun’a geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'nde hak sahiplerine konutlarını teslim etti.