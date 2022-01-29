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Başkan Erdoğan Afet Konutlarını hak sahiplerine teslim etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.01.2022 14:08
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ağustos 2020 tarihinde Giresun’da meydana gelen sel afeti sonrası Giresun’a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaklaşık 1.5 yıl sonra Giresun’a geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'nde hak sahiplerine konutlarını teslim etti.
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