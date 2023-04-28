Başkan Erdoğan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü açtı: Petrole de kavuşacağımız günler çok uzak değil

Adana'da CHP'li Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın göreve geldikten sonra bir çivi dahi çakmadığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Başkan Erdoğan'ın "devam edecek" talimatı sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tamamlandı. Yapımı tamamlanan dev proje Başkan Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenle hizmete açıldı. Törende konuşan ve “Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sıradan bir ulaşım eserinin ötesinde. Projede 2 hatlı tren yolu da bulunuyor.” diyen Başkan Erdoğan, “Ülkemize vakitten ve akaryakıttan yılda 286 milyon lira tasarruf ettirecek, karbon salınımını 4 bin tondan fazla azaltacak” ifadelerine yer verdi. Başkan Erdoğan'ın açıklamasında bir diğer dikkat çeken nokta ise Türkiye'nin kendi enerji politikaları ile ilgiliydi. Erdoğan, "Petrole de kavuşacağımız günler çok uzak değil" dedi. Diğer taraftan dev proje ile birlikte şehrin doğusu ve batısı birleşirken; Adana'nın 40 yıllık ulaşım ihtiyacı da karşılanacak. Bin 800 metre uzunluğunda, 39 metre genişliğinde, 2 hatlı demiryolu ile toplam 24 ayaktan oluşan ve 6 şeritli köprüde her gün 100 bin araç geçiş yapabilecek.