Başkan Erdoğan: ABD ile güvenlik sorunumuz var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘Türkiye- Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Töreni’nde konuştu. Başkan Erdoğan "Afrika, Türk milletinin kalbinde olduğu kadar ülkemizin dış politikasında da özel bir yere sahiptir." dedi. Sözlerinde ekonomik ilişkilere değinen Başkan Erdoğan, "Afrika Kıtası'yla 2003 yılında 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz, geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla 41 milyar dolara yaklaştı." ifadelerine yer verdi. Filistin’e karşı uygulanan alçak İsrail zulmüne yüklen Başkan Erdoğan, “ Tüm dünyaya sesleniyorum; 360 kilometrekareye sıkışmış 2 milyon insanın elektriğini, suyunu, yakıtını, gıdasını kesmek en temel insan haklarının ihlalidir.” mesajını verdi. ABD'nin terör örgütü PKK ile yürüttüğü kirli pazarlığı sert bir dille eleştiren Başkan Erdoğan, "Amerika'nın, PKK'nın Suriye'deki uzantılarıyla bu ülkede yürüttüğü faaliyetler Türkiye'nin milli güvenliği için olağanüstü bir tehdittir." şeklinde konuştu.

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