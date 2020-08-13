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Başkan Erdoğan 19. kuruluş yıl dönümünde AK Parti’ye özel şiir okudu
İŞTE AK PARTİ'YE ÖZEL YAZILAN O ŞİİR:
AY -YILDIZ ZİRVEDE, DESTAN KOPUZDA
TÜRKİYE AŞKIYLA GÜNE BİİZNİLLAH
AK PARTİ BİR CİVAN, ON DOKUZUNDA
YARINA BİSMİLLAH, DÜNE MAŞALLAH.
TEK VÜCUT, EL ELE, GÖNÜL GÖNÜLE
BİRLİĞE YÜRÜDÜ MUKADDES ÇİLE
GIPTA ETTİ SEVDAMIZ BÜLBÜLE GÜLE
YÜRÜNEN MÜBAREK İZE MAŞALLAH.
İNANÇTAN ÇINARIN KAVİ DALLARI
ŞAHLANAN KÜHEYLAN GENÇLİK KOLLARI
EY KUTLU DAVANIN AK KADINLARI
NENE HATUNLARI, SİZE MAŞALLAH.
SAHADA ÇALIŞAN HER AK NEFERE
BİRLİKTE YAZILAN NİCE ZAFERE
SANCAĞI TAŞIYAN CENGAVER ERE
ULUBATLI HASAN MİSALİ MAŞALLAH.
DAVAYI KUŞANAN HİLAL HATLARA
SEVDAYI TAŞIYAN ŞİMŞEK ATLARA
MERKEZDE, TAŞRADA TEŞKİLATLARA
YOKUŞA MAŞALLAH, DÜZE MAŞALLAH.
NELER YAPTIK, NELER... SIĞMIYOR SÖZE
ESERLE KAVUŞTU GECE GÜNDÜZE
YÜKSELEN TÜRKİYE'M GELMESİN GÖZE
LİSANA MAŞALLAH, SÖZE MAŞALLAH.
NİDAMIZ AKİF'İN KORKMA SESİDİR
MİLLET GÖNLÜMÜZÜN EFENDİSİDİR
AK PARTİ MİLLETİN TA KENDİSİDİR
TEK MİLLET, TEK BAYRAK BİZE MAŞALLAH
TEK VATAN, TEK DEVLET BİZE MAŞALLAH.