14 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan 19. kuruluş yıl dönümünde AK Parti’ye özel şiir okudu

Başkan Erdoğan 19. kuruluş yıl dönümünde AK Parti’ye özel şiir okudu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.08.2020 20:12
Güncelleme:14.08.2020 00:24
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü kutlamasında yaptığı konuşmada, AK Parti’ye özel yazılan bir şiiri okudu.

İŞTE AK PARTİ'YE ÖZEL YAZILAN O ŞİİR:

AY -YILDIZ ZİRVEDE, DESTAN KOPUZDA
TÜRKİYE AŞKIYLA GÜNE BİİZNİLLAH
AK PARTİ BİR CİVAN, ON DOKUZUNDA
YARINA BİSMİLLAH, DÜNE MAŞALLAH.
TEK VÜCUT, EL ELE, GÖNÜL GÖNÜLE
BİRLİĞE YÜRÜDÜ MUKADDES ÇİLE
GIPTA ETTİ SEVDAMIZ BÜLBÜLE GÜLE
YÜRÜNEN MÜBAREK İZE MAŞALLAH.

İNANÇTAN ÇINARIN KAVİ DALLARI
ŞAHLANAN KÜHEYLAN GENÇLİK KOLLARI
EY KUTLU DAVANIN AK KADINLARI
NENE HATUNLARI, SİZE MAŞALLAH.

SAHADA ÇALIŞAN HER AK NEFERE
BİRLİKTE YAZILAN NİCE ZAFERE
SANCAĞI TAŞIYAN CENGAVER ERE
ULUBATLI HASAN MİSALİ MAŞALLAH.

DAVAYI KUŞANAN HİLAL HATLARA
SEVDAYI TAŞIYAN ŞİMŞEK ATLARA
MERKEZDE, TAŞRADA TEŞKİLATLARA
YOKUŞA MAŞALLAH, DÜZE MAŞALLAH.

NELER YAPTIK, NELER... SIĞMIYOR SÖZE
ESERLE KAVUŞTU GECE GÜNDÜZE
YÜKSELEN TÜRKİYE'M GELMESİN GÖZE
LİSANA MAŞALLAH, SÖZE MAŞALLAH.

NİDAMIZ AKİF'İN KORKMA SESİDİR
MİLLET GÖNLÜMÜZÜN EFENDİSİDİR
AK PARTİ MİLLETİN TA KENDİSİDİR
TEK MİLLET, TEK BAYRAK BİZE MAŞALLAH
TEK VATAN, TEK DEVLET BİZE MAŞALLAH.

Başkan Erdoğan 19. kuruluş yıl dönümünde AK Parti’ye özel şiir okudu
Başkan Erdoğan 19. kuruluş yıl dönümünde AK Parti’ye özel şiir okudu
Muharrem İnce CHP'den ihraç edilebilir!
Muharrem İnce CHP'den ihraç edilebilir!
AKINCI TİHA'nın ikinci prototipi ilk uçuş testini tamamladı
AKINCI TİHA'nın ikinci prototipi ilk uçuş testini tamamladı
Başkan Erdoğan'dan Dilipak'a sert tepki
Başkan Erdoğan'dan Dilipak'a sert tepki
MSB'den Oruç Reis mesajı
MSB'den Oruç Reis mesajı
Başkan Erdoğan'dan Oruç Reis mesajı: Bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar
Başkan Erdoğan'dan Oruç Reis mesajı: Bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar
Bakan Koca 13 Ağustos verilerini açıkladı Hasta sayımızsa yükseliş süreklilik kazanmaya başladı
Bakan Koca 13 Ağustos verilerini açıkladı "Hasta sayımızsa yükseliş süreklilik kazanmaya başladı"
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan: Biz 'one minute' dedik onlar 'yandık' dedi
Başkan Erdoğan: Biz 'one minute' dedik onlar 'yandık' dedi
Başkan Erdoğan: Oruç Reis'e saldıran bedelini öder
Başkan Erdoğan: Oruç Reis'e saldıran bedelini öder
Türkiye, Türkiye'den büyüktür
"Türkiye, Türkiye'den büyüktür"
Başkan Erdoğan AK Parti'nin 19. yılına özel şarkıyı ayakta alkışladı
Başkan Erdoğan AK Parti'nin 19. yılına özel şarkıyı ayakta alkışladı
Daha Fazla Video Göster