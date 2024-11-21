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Başkan Erdoğan 17 ayda 24 ülkeye ziyarette bulundu

Başkan Erdoğan 17 ayda 24 ülkeye ziyarette bulundu

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.11.2024 11:04
Brezilya'daki G20 liderler zirvesi kapsamında temaslarını tamamlayarak önceki gün yurda dönen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milletten 5 yıl daha yetki aldığı 28 Mayıs 2023 seçimlerinden sonraki 17 ayda 24 ülkeye ziyarette bulundu. Ziyaretlerdeki 1 numaralı gündemi İsrail'in Gazze'deki soykırımı olan Başkan Erdoğan, son 17 ayda 100'den fazla liderle küresel ve bölgesel meselelerin yanı sıra askeri, siyasi ve ekonomik ilişkilerin ele de alındığı görüşmelerde bulundu. Başkan Erdoğan’ın yurt dışı ziyaretleri kapsamındaki seyahat uzunluğu 160 bin kilometreyi aştı.
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