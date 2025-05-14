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Başkan Erdoğan: 14 Mayıs 1950 ülkemizin demokrasiye geçtiği gündür

Başkan Erdoğan: 14 Mayıs 1950 ülkemizin demokrasiye geçtiği gündür

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.05.2025 12:50
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “14 Mayıs 1950 ülkemizin demokrasiye geçtiği gündür. Halkımız ‘Yeter, söz milletindir’ diyerek Adnan Menderes ve arkadaşlarını tek başına iktidara taşıdı." ifadelerini kullandı.
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Başkan Erdoğan: 14 Mayıs 1950 ülkemizin demokrasiye geçtiği gündür
14 Mayıs 1950 ülkemizin demokrasiye geçtiği gündür
"14 Mayıs 1950 ülkemizin demokrasiye geçtiği gündür"
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