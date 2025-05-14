14 Mayıs 2025, Çarşamba
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Başkan Erdoğan: 14 Mayıs 1950 ülkemizin demokrasiye geçtiği gündür
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “14 Mayıs 1950 ülkemizin demokrasiye geçtiği gündür. Halkımız ‘Yeter, söz milletindir’ diyerek Adnan Menderes ve arkadaşlarını tek başına iktidara taşıdı." ifadelerini kullandı.