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Başka Erdoğan: Tehditlere ve şantajlara boyun eğmeyeceğiz!

Başka Erdoğan: Tehditlere ve şantajlara boyun eğmeyeceğiz!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.03.2025 17:15
Başka Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada, 'Biz millet olarak bin yıldır tarih sahnesinde varlığımızı idame ettirebiliyoruz. Vatanımızda başı dik alnımız ak şekilde yaşamayı sürdüreceğiz. Tehditlere ve şantajlara boyun eğmeyeceğiz' dedi.
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Başka Erdoğan: Tehditlere ve şantajlara boyun eğmeyeceğiz!
Başka Erdoğan: Tehditlere ve şantajlara boyun eğmeyeceğiz!
Başka Erdoğan: Tehditlere ve şantajlara boyun eğmeyeceğiz!
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