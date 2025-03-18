Başka Erdoğan: Tehditlere ve şantajlara boyun eğmeyeceğiz!

Başka Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada, 'Biz millet olarak bin yıldır tarih sahnesinde varlığımızı idame ettirebiliyoruz. Vatanımızda başı dik alnımız ak şekilde yaşamayı sürdüreceğiz. Tehditlere ve şantajlara boyun eğmeyeceğiz' dedi.

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