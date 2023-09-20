20 Eylül 2023, Çarşamba
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Başıboş köpek sorununa çözüm arayışı! Komisyon çerçeve önlemleri belirledi, köpekler kısırlaştırılacak
Başıboş Köpek Komisyonu, çerçeve tedbirleri belirledi. Hayvanını sokağa terk edenlere yönelik caydırıcı tedbirler alınacak. Köpeklerin sahiplendirilmesi teşvik edilecek. Barınak açılması ve kısırlaştırma işlemlerinde yeni uygulama gelecek. Hazine arazileri toplanma merkezi ve barınak olarak kullanılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.