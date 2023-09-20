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Başıboş köpek sorununa çözüm arayışı! Komisyon çerçeve önlemleri belirledi, köpekler kısırlaştırılacak

A Haber
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Giriş: 20.09.2023 14:53
Güncelleme:20.09.2023 14:55
Başıboş Köpek Komisyonu, çerçeve tedbirleri belirledi. Hayvanını sokağa terk edenlere yönelik caydırıcı tedbirler alınacak. Köpeklerin sahiplendirilmesi teşvik edilecek. Barınak açılması ve kısırlaştırma işlemlerinde yeni uygulama gelecek. Hazine arazileri toplanma merkezi ve barınak olarak kullanılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.
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