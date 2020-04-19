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19.04.2020

Başakşehir Şehir Hastanesi yarın açılacak! İşte o görüntüler | Video

Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı yarın açılıyor. Hastane şantiyesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı yarın açılıyor. 2 bin 682 yataklı hastanenin şantiyesinde çalışmalar sürüyor. Hastanenin girişindeki yolların tamamlandığı görüldü. Başakşehir Şehir Hastanesi'nin 20 Mayıs'ta tam kapasite ile hizmete girmesi planlanıyor. Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanında yapılan çalışmalar havadan da görüntülendi.

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