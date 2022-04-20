20 Nisan 2022, Çarşamba
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Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde operasyon! Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.