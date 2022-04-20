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Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde operasyon! Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.04.2022 15:35
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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