11 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
11.10.2019

Barış Pınarı Harekatı şehidi Ahmet Topçu Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacak |Video

Barış Pınarı Harekatı'nın ilk şehidi Astsubay Ahmet Topçu'nun şehadet haberi ailesini yasa boğdu. Şehidin Ankara'daki baba ocağı Türk bayrakları ile donatıldı. Şehit askerimiz Ankara'da düzenlenecek törenle son yolcuğuna uğurlanacak.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, harekat bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

ŞEHİDİN ANKARA'DAKİ AİLESİNE ACI HABER ULAŞTIRILDI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen Astsubay Çavuş Ahmet Topçu'nun Ankara'daki babaevinde yas var.

Şehit Topçu'nun Mamak ilçesindeki Küçük Kayaş Mahallesi Mavigöl Caddesi'ndeki babaevine gelen Kaymakam Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile askeri yetkililer anne ve babaya acı haberi verdi.

Haberi duyanlar, şehidin babaevine akın etti. Eve ve caddeye dev Türk bayrakları asıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mamak Belediyesi tarafından şehidin babaevinin önüne taziye çadırları kuruldu.

Şehit ailesi dışarıda kurulan çadırda taziyeleri kabul etmeye başladı. Şehit asker son yolculuğuna Ankara'da düzenelecek törenle uğurlanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HDP'li isim bebek katillerini Meclis'te bu sözlerle savundu!
HDP'li isim bebek katillerini Meclis'te bu sözlerle savundu!
HDP'li Ertuğrul Kürkçü ABD'den yardım dilendi
HDP'li Ertuğrul Kürkçü ABD'den yardım dilendi
PKK'nın finansal kaynağına darbe
PKK'nın finansal kaynağına darbe
Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber
Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber
Başkan Erdoğan'dan kritik kabul!
Başkan Erdoğan'dan kritik kabul!
Türkiye Ermeni Patrikliği'nden 'Barış Pınarı' açıklaması
Türkiye Ermeni Patrikliği'nden 'Barış Pınarı' açıklaması
Ünlü şarkıcıdan komandolara destek
Ünlü şarkıcıdan komandolara destek
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg İstanbul’da
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg İstanbul’da
Terörist Mehmetçik tarafından sağ ele geçirildi
Terörist Mehmetçik tarafından sağ ele geçirildi
A Haber canlı yayınında terör hedefleri vuruldu!
A Haber canlı yayınında terör hedefleri vuruldu!
'Barış Pınarı' harekatında öldürülen terörist sayısı
'Barış Pınarı' harekatında öldürülen terörist sayısı
Marmara'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi!
Marmara'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi!
Daha Fazla Video Göster