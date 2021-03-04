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Barış Pınarı bölgesinde facia önlendi! Bomba arama köpekleri 30 kilo patlayıcı buldu

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Giriş: 04.03.2021 16:39
Güncelleme:04.03.2021 16:45
Son dakika haberi... Bomba arama köpekleri "Ban" ve "Tim", Barış Pınarı bölgesindeki sivil halka yönelik büyük bir saldırıyı engelledi. Barış Pınarı bölgesinde bomba arama köpeklerinin tepki verdiği şüpheli araç, SAS timlerince kontrollü imha edildi. Araçta bulunan 25-30 kilogram patlayıcının olası bir saldırıda onlarca masum insanın hayatını kaybetmesine neden olabileceği belirtildi. Detayları A Haber Muhabiri Murat Sekban aktardı.

Milli Savunma Bakanlığından edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde sağlanan barış, huzur ve istikrar ortamını bozmaya yönelik çabalarına Mehmetçik engel olmayı sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Münbiç'e 20 kilometre uzaklıktaki Kantara bölgesinde şüpheli bir araç tespit etti. "Ban" ve "Tim" ile ayrı ayrı yapılan aramalarda köpeklerin aynı yerde tepki vermesi üzerine SAS timi aracı yerinde kontrollü imha etti.

İmhanın ardından aracın yanması sırasında köpeklerin tepki verdiği bölgede kendiliğinden yeni bir patlama meydana geldi.

Yapılan incelemede araçta infilak gücü çok yüksek 25-30 kilogram patlayıcı bulunduğu belirlendi.

Araçtaki patlayıcının olası bir saldırıda onlarca masum insanın hayatını kaybetmesine neden olabileceği belirtildi.

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