Barış müzakerelerinde Rusya ve Ukrayna’nın şartları ne olacak?

3 yılı aşkın süredir devam eden Ukrayna-Rusya savaşında yarın müzakere süreci başlıyor. Dünyanın gözü İstanbul'da gerçekleşecek barış masasına çevrilmişken Rus ve Ukraynalı heyetler yarın hangi şartları konuşacak? Ukrayna-Rusya arasında ateşkes sağlanacak mı? A Haber ekranlarında Arka Plan programına katılan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, Akademisyen ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Burak Küntay ve Gazeteci Abdulkadir Selvi iki ülkenin masaya yatırılacak şartlarına yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.