Baraj altında kalmaktan korkan İYİ Parti'den akıllara ziyan sözler! Müsavat Dervişoğlu'nun iddiları alay konusu oldu: Meğer Akşener tiyatro oynamış

7'li koalisyonun ortağı HDP ile aynı masada fikir birliği yaptığı için oylarının baraj altında kalma ihtimalinin güçlendiği şu dönemde İP, kendi kafasından yazdığı senaryolarla skandallarını örtbas etme çabasına içine girdi. FOX TV'de canlı yayına çıkan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Akşener'in neredeyse siyasi kariyerine mal olacak "masadan kalkma" sürecini baştan sona kurgulanmış bir oyun olduğunu iddia etti. Dervişoğlu'nun deyim yerindeyse "buna kargalar bile güler" cinsindeki iddiası sosyal medyada alay konusu oldu.