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Bangladeş'te sel felaketi! Türkiye'den yardım eli | Başkan Erdoğan: Bu büyük afete karşı Bangladeş'in yanındayız

Bangladeş'te sel felaketi! Türkiye'den yardım eli | Başkan Erdoğan: Bu büyük afete karşı Bangladeş'in yanındayız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.08.2024 13:50
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş'te yaşanan sel felaketi ve Türkiye'den gönderilen yardımlarla ilgili açıklama yaptı. Başkan Erdoğan, "5 milyondan fazla insanın etkilendiği bu büyük afete karşı yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz. Başta kara yolu ulaşımının kesildiği bölgelerde olmak üzere toplam 16 bin 750 yardım paketinin dağıtımına başladık" dedi.
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