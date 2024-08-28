28 Ağustos 2024, Çarşamba
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Bangladeş'te sel felaketi! Türkiye'den yardım eli | Başkan Erdoğan: Bu büyük afete karşı Bangladeş'in yanındayız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş'te yaşanan sel felaketi ve Türkiye'den gönderilen yardımlarla ilgili açıklama yaptı. Başkan Erdoğan, "5 milyondan fazla insanın etkilendiği bu büyük afete karşı yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz. Başta kara yolu ulaşımının kesildiği bölgelerde olmak üzere toplam 16 bin 750 yardım paketinin dağıtımına başladık" dedi.