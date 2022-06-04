04 Haziran 2022, Cumartesi
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Balıkesir’de 4,1 ve 4,7 şiddetinde peş peşe korkutan depremler
Balıkesir art arda yaşanan 4,1 ve 4,7'lik depremle sallandı. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü Karesi ilçesi olarak belirlendi. Yaşanan sarsıntılar Balıkesir'in yanı sıra çevre illerden de hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Depreme ilişkin ilk belirlemelerde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.