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Balıkesir’de 4,1 ve 4,7 şiddetinde peş peşe korkutan depremler

A Haber
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Giriş: 04.06.2022 09:38
Balıkesir art arda yaşanan 4,1 ve 4,7'lik depremle sallandı. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü Karesi ilçesi olarak belirlendi. Yaşanan sarsıntılar Balıkesir'in yanı sıra çevre illerden de hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Depreme ilişkin ilk belirlemelerde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.
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